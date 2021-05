Sindaci pagati meno di consiglieri e parlamentari, Sala: "E' assurdo"

"Non ho mai visto come in questa tornata elettorale una difficoltà così significativa a trovare dei candidati perché ci si prende dei rischi importanti, si guadagna poco", ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un incontro con la stampa per la presentazione del consigliere comunale, l'ambientalista Enrico Fedrighini, nella lista "Beppe Sala Sindaco".

"Sottolineo anche il tema di quando si guadagna, anche se io, con il mio passato da manager privato, non ho un problema stretto dal punto di vista economico, ma la politica per me non è una missione. E' una passione e anche un lavoro, deve essere un lavoro e deve essere retribuito bene", ha spiegato.

"Io trovo veramente assurdo - sottolinea Sala - che il sindaco di una grande città guadagni molto meno di uno dei qualunque 80 consiglieri regionali lombardi, o di un senatore o di un deputato. Mi pare che ci sia tanto consenso su questo, lavoriamoci".

La difficoltà a trovare un candidato sindaco per il centrodestra "è un problema loro, tuttavia da un lato, capisco che è una scelta che va fatta con cura, non è così semplice trovare una persona in grado di gestire una rinascita di Milano che è ciò che la gente si aspetta", ha detto il sindaco Giuseppe Sala. "Dall'altro lato, noi non stiamo fermi e questo può essere un vantaggio per noi, perché l'andare avanti vuol dire che hai centinaia di persone che si candidano per il Consiglio o il Municipio che sono in giro per Milano a proporre le nostre idee e questo è un gran bel vantaggio"