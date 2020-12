Sindaci scrivono a Fontana: destinate risorse a Comuni senza trasparenza

I sindaci lombardi scrivono al presidente, Attilio Fontana, chiedendo maggiore chiarezza nell'assegnazione delle risorse economiche ai Comuni. Di seguito la lettera inviata all'attenzione del governatore Fontana e dell'assessore agli Enti Locali, Massimo Sertori.

Egregio Presidente Fontana,

constatiamo purtroppo che per la seconda volta nell'arco di pochi mesi il Consiglio regionale sta approvando degli ordini del giorno con cui si destinano risorse economiche a Comuni senza la minima trasparenza, la valutazione di progetti almeno preliminari e senza una valutazione oggettiva dei progetti finanziati. Non contestiamo, anzi condividiamo, il finanziamento a progetti di natura sovracomunale come la riqualificazione di strade provinciali, stazioni ferroviarie o fermate della metropolitana ma ci stupisce notare che tra i progetti finanziati vi siano anche interventi di manutenzione straordinaria di edifici pubblici e parchi, realizzazione di piste ciclabili, mezzi per le locali Protezioni civili e la realizzazione di rotatorie. Ci chiediamo quale sia la motivazione che ha spinto i consiglieri regionali ad approvare questi ordini del giorno e perché non abbiano chiesto a tutti i sindaci se ci fossero progetti degni di finanziamento nei singoli territori. Sappiamo che non dobbiamo porre a lei questo quesito ma a lei, Presidente, dobbiamo invece porre questo problema perché tale lo riteniamo.

Non vogliamo essere fraintesi. Le risorse erogate da Regione Lombardia a tutti i comuni lombardi con la Legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 “Interventi per la ripresa economica” sono state utilissime e tutti gli amministratori si sono impegnati a spenderle in tempi brevi condividendo la necessità di realizzare investimenti con l'obiettivo di sostenere l'economia locale. Quelle risorse però sono state destinate tenendo giustamente in considerazione il criterio oggettivo del numero di abitanti di tutti i nostri Comuni e hanno permesso di realizzare interventi attesi da anni. Lei Presidente è stato sindaco di Varese ed apprezzato presidente di ANCI Lombardia in un periodo storico molto critico per gli enti locali, rivestendo quel ruolo ha saputo prendere posizioni in difesa di tutti gli enti locali lombardi messi in difficoltà da manovre finanziare estremamente penalizzanti. Capirà quindi benissimo che non è accettabile per chi svolge il ruolo di amministratore con impegno e passione vedere destinare risorse a territori senza alcun criterio oggettivo e sulla base della vicinanza territoriale di uno o più Consiglieri regionali. C'è il forte rischio che i cittadini lombardi di comuni che non hanno ricevuto questi finanziamenti si sentano cittadini di serie B ed è un rischio che vogliamo scongiurare. Per tutti questi motivi siamo a chiederle di non approvare delle Dgr che destinino risorse ad interventi esclusivamente locali e solo ad alcuni comuni senza alcun criterio oggettivo ma di destinare quelle risorse economiche sulla base di criteri di trasparenza, come ad esempio il numero di abitanti, o attraverso bandi pubblici. In attesa di un suo cortese riscontro le auguriamo buon lavoro.

La lettera è firmata da: Simone Negri – Sindaco di Cesano Boscone; Yuri Santagostino – Sindaco di Cornaredo; Michela Palestra – Sindaco di Arese; Moreno Agolli – Sindaco di Arluno; Luca Elia – Sindaco di Baranzate; Angela Comelli – Sindaco di Bellinzago Lombardo; Douglas De Franciscis – Sindaco di Basiano; Riccardo Benvegnù – Sindaco di Binasco Francesco Vassallo – Sindaco di Bollate Patrizia Gentile – Sindaco di Bubbiano Rino Pruiti – Sindaco di Buccinasco Giuseppe Gandini - Sindaco di Calvignasco Laura Tresoldi – Sindaco di Cambiago Paolo Branca – Sindaco Di Carpiano Roberto Maviglia – Sindaco di Cassano d'Adda Giuseppe Pignatiello – Sindaco di Castano Primo Ermanno Zacchetti – Sindaco di Cernusco sul Naviglio Marco Sassi – Sindaco di Cerro al Lambro Stefano Ventura – Sindaco di Corsico Giovanni Cucchetti – Sindaco di Cuggiono Paola Rolfi – Comune di Dairago Sergio Perfetti – Sindaco di Gaggiano Lucia Mantegazza – Sindaco di Gessate Angelo Stucchi – Sindaco di Gorgonzola Omar Cirulli – Sindaco di Gudo Visconti Sara Bettinelli – Sindaco di Inveruno Lorenzo Radice – Sindaco di Legnano Lorenzo Fucci – Sindaco di Liscate Davide Serranò – Sindaco di Locate Triulzi Pamela Tumiati – Sindaco di Masate Rodolfo Bertoli – Sindaco di Melegnano Daniela Maldini – Sindaco di Novate Milanese Ezio Casati – Sindaco di Paderno Dugnano Federico Lorenzini – Sindaco di Paullo Caterina Molinari – Sindaco di Peschiera Borromeo Paolo Festa – Sindaco di Pieve Emanuele Ivonne Cosciotti – Sindaco di Pioltello Silvio Lusetti - Sindaco di Pozzuolo Martesana Angelo Bosani – Sindaco di Pregnana Milanese Pietro Romano – Sindaco di Rho Roberta Maietti - Sindaco di Rodano Daniele Del Ben – Sindaco di Rosate Andrea Checchi – Sindaco di San Donato Milanese Arianna Tronconi – Sindaco di San Zenone al Lambro Andrea Carlo – Sindaco di Settala Sara Santagostino – Sindaco di Settimo Milanese Paolo Micheli – Sindaco di Segrate Nilde Moretti – Sindaco di Solaro Diego Cataldo – Sindaco di Trezzano Rosa Fabio Bottero – Sindaco di Trezzano sul Naviglio Franco De Gregorio – Sindaco di Trucazzano Guido Sangiovanni – Sindaco di Vanzago Dario Veneroni – Sindaco di Vimodrone Laura Bonfadini – Sindaco di Vittuone Luisa Salvatori – Sindaco di Vizzolo Predabissi