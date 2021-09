Sinistra Italiana: festa nazionale a Milano 8-12 settembre

Dall’otto al dodici settembre Festa nazionale di Sinistra Italiana presso la Cooperativa Labriola via Falck 51 M1 San Leonardo (MM1 San Leonardo). Ridurre le disuguaglianze nell’accesso all’istruzione, alla salute e alla casa, un lavoro buono e pagato equamente, un reddito universale di base, no al rifinanziamento dei lager libici e sì ad un paese accogliente e inclusivo verso i migranti, leggi e politiche per combattere il razzismo e tutte le forme di discriminazione, la transizione ecologica come scelta radicale, ridurre le spese in armamenti e fermare le guerre.

Saranno presenti: Vittorio Agnoletto, Elena Lattuada, Maurizio Landini, Paolo Limonta, Serena Sinigaglia, Enrico Letta, Nicola Fratoianni, Susanna Camusso, Luca Paladini, Matteo Lepore, Beppe Sala e tanti altri.

IL PROGRAMMA

Mercoledì 8 settembre

Ore 19,00

– Apertura della Festa e saluti

– Costruire una politica pubblica per la tutela della salute – Il coraggio di cancellare la legge 23

Vittorio Agnoletto, Medico, docente di Globalizzazione e Politiche della Salute all'Università degli Studi di Milano

Samuele Astuti, consigliere Regione Lombardia Partito Democratico

Marco Fumagalli, consigliere Regione Lombardia M5S

Elena Lattuada, capolista Milano Unita elezioni Comune di Milano, già segretario generale CGIL Lombardia

Coordina Donatella Albini medico, responsabile salute Sinistra Italiana Lombardia

Giovedì 9 settembre

Ore 18,00

– Occupazione, reddito, pensioni. Sarà un autunno caldo?

Maurizio Landini, segretario generale Cgil

Federico Martelloni, responsabile nazionale lavoro Sinistra Italiana

Coordina Matteo Pucciarelli, giornalista La Repubblica

Ore 21,00

-Scuola, università, ricerca: investire nel futuro

Peppino Buondonno, responsabile nazionale scuola Sinistra Italiana

Tommaso Fogli, studente Unione dei Giovani di Sinistra

Paolo Limonta, assessore edilizia scolastica Comune di Milano, capolista Milano Unita elezioni Comune di Milano

Giovanna Mezzatesta, direttrice Liceo Bottoni di Milano

Coordina Giansandro Barzaghi, presidente Associazione Nonunodimeno

Venerdì 10 settembre

Ore 18,00

– Umanesimo necessario

Adelio Rigamonti, poeta e scrittore, responsabile cultura Sinistra Italiana

Milano intervista Serena Sinigaglia, condirettrice artistica del Teatro Carcano

Ore 21,00

– Alleanza progressista? Si può fare!

Confronto tra:

Enrico Letta, segretario nazionale del Partito Democratico

Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana

Coordina Monica Giandotti, giornalista RAI

Sabato 11 settembre

Ore 17,30

– Ricordo della compagna Maria Grazia Ghezzi

Ore 18,00

– Oltre i muri, quale politica estera per l’Europa?

Susanna Camusso, responsabile Politiche europee e internazionali della Cgil

Chiara Cruciati giornalista del Manifesto inviata in Rojava

Giuseppe Famà – International Crisis Group (capo affari UE)

Rappresentante Associazione Colombia Paz Justicia Social

Coordina Giorgio Marasà responsabile nazionale esteri Sinistra Italiana

Ore 21,00

– Qualità ambientale e diritto alla casa, obiettivi inconciliabili?

Massimo Bonini, segretario generale Camera del Lavoro di Milano

Marco Dal Toso, avvocato, responsabile Politiche abitative Sinistra italiana Milano

Paola Nugnes, senatrice Sinistra Italiana

Laura Pogliani, professore associato Politecnico di Milano, facoltà di Urbanistica

Ermanno Ronda, Sicet Lombardia

Enrico Finzi, sociologo e ricercatore

Coordina Elena Comelli, portavoce di Sinistra X Milano

Domenica 12 settembre

Ore 11,00

– Necessità di diritti. Da conquistare ma anche da tutelare

Elena Castellani, responsabile diritti Sinistra Italiana Milano

Marilena Grassadonia, responsabile nazionale diritti Sinistra Italiana

Luca Paladini

Contributo di Anna Gaia Marchioro, attrice

Massimo Righetti, del Direttivo di Mediterranea Saving Humans, incontra Maurizio Azzollini, Direttore della Casa della Carità “Angelo Abriani”

Ore 18,00

– La città futura: ripensare il suo sviluppo dopo la pandemia

Beppe Sala, sindaco di Milano

Matteo Lepore candidato Sindaco di Bologna per la coalizione di centro sinistra

Emily Clancy, consigliera Comune di Bologna, capolista Coalizione Civica Bologna

Elena Lattuada, capolista Milano Unita

Coordina Fabio Massa, giornalista Affari Italiani