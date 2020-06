Sistema sanitario lombardo, i nomi dei "cinque saggi" scelti da Fontana

Evoluzione del sistema sanitario, il governatore lombardo Attilio Fontana ha reso noti i cinque nomi degli specialisti ai quali ha chiesto una consulenza. Si tratta di Rosanna Tarricone del Cergas dell'Universita' Bocconi, Gianluca Vago, ex rettore dell'Universita' Statale di Milano, Giuseppe Remuzzi direttore dell'Istituto Mario Negri, Gianluigi Spata, presidente dell'Ordine dei medici della Lombardia, e Alberto Mantovani, direttore scientifico dell'Istituto Clinico Humanitas.

"Un 'Gruppo di saggi' in grado di offrire un'importante consulenza per rendere ancor piu' efficace il Sistema Sanitario Lombardo". Cosi' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, spiega il significato della creazione di un 'Gruppo di Saggi' "composto da - dice il governatore - personalita' che faranno riferimento a me, nel senso che non andranno a interferire sulle Commissioni gia' esistenti, che proseguiranno il loro lavoro".

"Cinque personalita' - prosegue il presidente Fontana - autorevoli, indipendenti e riconosciute a livello nazionale e internazionale. Professionisti di grandissima qualita', di formazione e idee differenti, che saranno al mio fianco per 'disegnare' nel migliore dei modi l'evoluzione del nostro Sistema Sanitario Regionale".

Con i cinque esperti, che hanno gia' dato disponibilita' a offrire il proprio contributo scientifico alla Regione, collaborera' il vicesegretario generale della Regione Luigi Cajazzo. Il 'Gruppo dei Saggi' si interfaccera' direttamente con il presidente Fontana.