Lombardia, Sala: altri 1,5 mln per promuovere export imprese lombarde





Promuovere l'export delle imprese lombarde con progetti di internazionalizzazione finanziati da Regione Lombardia. E' questo l'obiettivo dell'ulteriore stanziamento di 1,5 milioni a fondo perduto per la realizzazione di programmi di internazionalizzazione per un totale di 14,5 milioni di euro. Lo prevede la delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta del vicepresidente e assessore alla Ricerca, Innovazione, Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala. "La pandemia ha costretto le imprese a rivedere i piani per l'export con l'annullamento delle fiere e con lo sviluppo dello strumento dell'e-commerce e delle fiere virtuali" spiega Fabrizio Sala.



"Con questa misura - ha aggiunto il vicepresidente - vogliamo stimolare e favorire l'e-commerce e le fiere virtuali per offrire alle imprese opportunità di estendere il loro business fuori dai confini italiani. L'export ha bisogno di un nuovo impulso, anche digitale, per avvicinarsi ai mercati esteri: vogliamo sostenere le aziende lombarde che hanno necessità di restare competitive sui mercati internazionali". Sono 73 le domande presentate finora per il bando Internazionalizzazione e 25 sono in fase di contrattualizzazione. Molti i settori coinvolti, arredamento, alimentari, moda, cosmetica e farmaceutica. "Abbiamo ancora quasi 7 milioni di euro per il bando internazionalizzazione - ha chiarito il vicepresidente Sala - e con questo intervento vogliamo facilitare le imprese che richiedono l'agevolazione mettendo una quota di 1,5 milioni di euro a fondo perduto". "L'investimento minimo richiesto alle imprese - evidenzia Fabrizio Sala - non sarà più di 60.000 euro ma verrà abbassato a 40.000 euro proprio per venire incontro anche alle imprese di dimensioni più piccole, colpite ancora di più da questa emergenza sanitaria".