Smemoranda addio: l'asta per acquistare il marchio va deserta

Smemoranda addio. Agenda cult per tantissimi studenti, specie negli anni Novanta e Duemila, non è riuscita a superare il mix combinato di pandemia ed investimenti sbagliati. Il marchio è stato messo all'asta pochi giorni fa a Milano, ma la gara è andata deserta. Decretando la fine della Smemo con il suo fallimento. Come riferisce Milano Today, a tentare di risollevare le sorti del marchio era intervenuto il gruppo Giochi Preziosi, con un contratto di licenza. Ma l'operazione non avrebbe dato i frutti sperati. Ora si attende una seconda asta Iscriviti alla newsletter