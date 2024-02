Smog: ancora tutti fuori limite dati centraline Milano

Sono sempre pessimi gli ultimi dati sullo smog a Milano, come ci si poteva aspettare visto che nelle ultime ore non si sono registrati ne' piogge ne' vento. Tutte e tre le centraline di rilevamento della citta' segnano limiti ben oltre la soglia di sicurezza in relazione alla giornata di ieri. Il pm10 e' oltre il doppio dei 45 g/m, la media giornaliera auspicata dall'Oms per evitare problemi di salute: a Milano-Marche si attesta a 109, a Milano- Pascal a 111, a Milano-Senato a 122. Preoccupante anche il dato del Pm2.5, quello delle polveri piu' sottili che per l'Oms non dovrebbe superare la media giornaliera di 15 g/m: a Milano-Marche e' 83, a Milano-Senato 80, a Milano-Pascal 82.

Inquinamento, ironia di Fiorello: a Milano c'è la Smog Week

Nuovo appuntamento con 'VivaRai2!'. Fiorello con Biggio, Casciari e tutto il cast, parla dello smog in Lombardia, tema che sta tenendo banco negli ultimi giorni: "Il sindaco Sala non ci sta e si ribella. Per lui non è così, stanno esagerando. Ha detto 'secondo me... coff... non esiste... coff.. lo smog' - l'ironia di Fiorello -. Adesso bisogna respirare a giorni alterni. Sala ha poi concluso aggiungendo 'non è smog, è solo la Smog Week'". Al centro dell'attenzione torna anche Fedez: "Ha denunciato il Codacons, che poi ha denunciato Fedez, che ha quindi ridenunciato il Codacons, che al mercato mio padre comprò - scherza lo showman -. I suoi legali dicono 'Forze oscure all'opera'. Vedrete che alla fine di tutto ciò il Codacons gli dirà 'Sono tuo padre!'".