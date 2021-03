Socialismo, Sala apre al dibattito. De Chirico (FI): "Organizzerò un convegno"

"Ho ascoltato - comunica in una nota il consigliere comumale di Forza Italia, Alessandro De Chirico - con molto interesse il discorso del sindaco Sala al funerale laico di Carlo Tognoli. Nella sua omelia politica, il sindaco ha sottolineato la difficoltà con cui la nostra città fatica ad affrontare con obiettività l'eredità socialista nella sua storia. Sala ha detto che bisogna avere il coraggio di ripensare al socialismo, forse di ripensare il socialismo, per capire quanto questa esperienza possa costruire nuove alternative democratiche, nuove visioni, nuove opportunità di un futuro che sappia unire in sé equità, sviluppo e rispetto dell'ambiente. Per farlo serve un ultimo fondamentale passo".

"Va raccontato ai giovani chi era Carlo Tognoli e chi, in piena continuità riformista, lo volle sindaco di Milano: Bettino Craxi. A distanza di 21 anni dalla sua morte, i tempi sono ormai maturi e Sala lo dice chiaramente. Lo aiuterò a tirarsi fuori dall'impaccio verso la sua variopinta maggioranza e organizzerò presto un convegno dal titolo "Milano e il socialismo", con i protagonisti di allora e i politici di oggi", conclude De Chirico.