Bimba di pochi mesi morta al San Gerardo dopo essere stata soffocata dal cibo

Al San Gerardo di Monza una bimba di pochi mesi è morta soffocata dal cibo Milano. Il tutto è accaduto all'incirca una settimana fa all'ospedale San Gerardo di Monza dopo una crisi respiratoria. Causa della morte sarebbe un po' cibo andatole di traverso.

La bimba è stata portata in rianimazione, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Lo confermano fonti ospedaliere specificando come il decesso della piccola sia avvenuto sabato scorso.