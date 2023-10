Soj assolto. Finisce il calvario dell'ex dg di Lombardia Informatica. L'audio

L'audio è lungo qualche minuto, ma la parte importante dura una manciata di secondi. E' un file che nasconde una storia, quello che riguarda Roberto Soj. La voce è quella del giudice che lo assolve con formula piena, perché il fatto non sussiste e perché il fatto non costituisce reato. Dopo tre anni e mezzo di calvario.

Il calvario giudiziario del direttore generale di Lombardia Informatica

Ma facciamo un passo indietro. Roberto Soj era il direttore generale di Lombardia Informatica. Succedeva a Giovanni Catanzaro, storico direttore generale. Soj era entrato nel 2016, e fino al 2019 rimane nella società che si occupava di tutti i sistemi informatici della Regione più ricca d'Italia. Poi però nasce Aria Spa, e Roberto Soj viene incaricato di fare il presidente di Trentino Digitale Spa. Ma emerge lo scandalo. Perché Soj viene condannato in primo grado a 3 anni e 8 mesi dal gip Guido Salvini per la vicenda della bancarotta di Aipa, una società per azioni privata che riscuoteva i tributi per 800 comuni italiani e che andò in fallimento nel 2014 creando un buco di oltre 10 milioni. Vicenda complessa.

Soj si dimette immediatamente ma si scatena la bagarre sui giornali. Maurizio Fugatti viene accusato di aver nominato Soj mentre già era sotto giudizio. E Soj, in aggiunta al resto, viene interdetto dai pubblici uffici. Insomma, dal luglio 2020 non può più fare il suo lavoro. Il resto è in quei pochi secondi di audio, che pubblichiamo qui sotto. Soj Roberto viene assolto perché il fatto non sussiste, Soj Roberto viene assolto per il fatto non costituisce reato. Chissà se tornerà in Lombardia o in Trentino, Roberto Soj. Di certo per l'ennesima volta un innocente paga..