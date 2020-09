Solidarietà circolare e lotta allo spreco, a Milano arriva "Spesasospesa.org"

SpesaSospesa.org, il progetto di solidarietà circolare, arriva a Milano grazie alla collaborazione con la Fondazione Terre des Hommes Italia e Banco Alimentare della Lombardia, già attive sul territorio nel sostegno alimentare alle famiglie più in difficoltà.

Si replicherà qui il modello di solidarietà circolare già avviato in altre città italiane (Alessandria, Afragola, Catanzaro e Perugia) che mette in rete aziende, Comuni e associazioni non Profit per la raccolta e la distribuzione di alimenti a chi ne ha bisogno, combattendo lo spreco alimentare e sostenendo le aziende del comparto alimentare.

La missione di Spesa Sospesa, iniziativa ideata e promossa dal Comitato Lab00 Onlus, è fornire un aiuto concreto alle persone più bisognose attraverso l’ottimizzazione dei fondi raccolti e la riduzione dello spreco alimentare; grazie alla piattaforma di food sharing di Regusto, le imprese, le catene di distribuzione e i produttori locali possono sia donare i prodotti in eccedenza o in scadenza, sia vendere i propri prodotti a prezzi scontati.

Il modello adottato a Milano prevede che le donazioni in denaro saranno destinate all’acquisto di alimenti da parte di Terre des Hommes sulla base delle indicazioni che Banco Alimentare della Lombardia fornirà, a seconda dei bisogni delle strutture caritative che sul territorio milanese sono impegnate in prima persona nell’aiuto alle famiglie in difficoltà.

I flussi di donazioni sono registrati e gestiti attraverso l’innovativa piattaforma di food sharing Regusto, da sempre impegnata nella lotta allo spreco alimentare che, grazie alla tecnologia blockchain integrata, tiene traccia di tutte le transazioni, i movimenti e le destinazioni degli alimenti in totale trasparenza".

Ad oggi, il progetto è stato supportato da due importanti aziende: Sorgenia, in qualità di main partner, ha coinvolto i dipendenti e la community dei propri clienti per trasformare l’energia utilizzata in cibo, ed Henkel, in qualità di sponsor, si è impegnata a far crescere la visibilità e la notorietà di questo importante progetto nei punti di vendita della grande distribuzione.

“Abbiamo creduto sin da subito in questo progetto inclusivo che porta beni essenziali a chi ne ha necessità, utilizzando la velocità e la trasparenza del digitale, in un perfetto esempio di tecnologia al servizio delle persone” – ha commentato Marina Vecchio, Responsabile di Sorgenia per SpesaSospesa.org. “La grande partecipazione della nostra community ci ha consentito di donare sinora l’equivalente di quanto spenderebbe in energia, in un mese, una città di 35.000 abitanti. Molti nostri clienti del settore agroalimentare hanno colto la grande opportunità di mercato rappresentata da questa iniziativa, vendendo i propri prodotti attraverso la piattaforma Regusto. Siamo di fronte a un progetto circolare, capace di coinvolgere tutti per dare un aiuto concreto a chi è in difficoltà, sia cittadini che piccole aziende”.

“Fin da subito ci ha colpito l’affinità di valori con SpesaSospesa e ci è parso naturale integrare questa bellissima iniziativa tra quelle che articolano il nostro impegno sociale in Italia, sia con donazioni di prodotti sia con un supporto economico”, afferma Silvia Gallina, Trade Marketing Manager, Responsabile per il canale GD e DO di Henkel Beauty Care. “Inoltre, questo è un progetto che vive grazie all’impegno di una comunità che si è ritrovata intorno ad un concetto molto importante di economia circolare e allora abbiamo deciso di sostenerlo anche sui punti di vendita della Grande Distribuzione creando visibilità affinché questa comunità si possa allargare e portare ancora più valore”.