Sondaggio sulle Comunali a Milano: Sala vicino alla vittoria al primo turno

Secondo il recente sondaggio Winpoll, Sala potrebbe diventare sindaco al primo turno con il 48,3% delle preferenze. Il sondaggio è stato realizzato tra il 15 e il 27 luglio 2021 prendendo come riferimento milanesi, maschi e femmine dai 18 anni in su, segmentato per sesso, età, titolo di studio, proporzionalmente all’universo della popolazione milanese. SCARICA IL SONDAGGIO INTEGRALE

Alla domanda «Si immagini ora di essere nella cabina per eleggere il nuovo sindaco di Milano. Lei chi voterebbe tra…» la risposta è stata Giuseppe Sala nel 48,3% dei casi e Luca Bernardo nel 39,6% dei casi. Seguono a grande distanza tutti gli altri candidati. Gli indecisi e chi ha deciso di astenersi dal voso rapporesentano il 28%. SCARICA IL SONDAGGIO INTEGRALE

Nel frattempo il sindaco Sala è intervenuto proprio oggi 'Fatti e Misfatti' su TgCom24 dichiarando: "Io per Milano nel più lungo termine sono molto ottimista, oggi vedo grandi interessi immobiliari come in pochissime città d'Europa. Siamo a un livello superiore al 2019 che appare incredibile". A proposito della situazione economica della città il sindaco ha aggiunto: "Vedo la ripresa in tanti settori credo, che il Pnrr porterà tanti investimenti su Milano e quindi tanto lavoro".

"Gli oneri di urbanizzazione - ha proseguito - sono i valori che riconosce all'amministrazione chi costruisce e l'amministrazione li reimpiega. Noi oggi stiamo raccogliendo più oneri di urbanizzazione del pre-Covid questo perchè nella fase pre-covid l'interesse immobiliare era verso il centro della città, sulll'edilizia tipo Bosco Verticale, oggi stanno andando verso le periferie verso costruzioni a prezzi più bassi. E qui non c'è ottimismo c'è realismo stiamo veramente andando bene da questo punto di vista", ha concluso.

Sul controverso tema delle piste ciclabili Sala ha precisato "stiamo cercando di fare a Milano quello che fanno le grandi città internazionali, solo che siamo un passo indietro nell'utilizzo delle auto" città come "Parigi, Londra, Amsterdam "questo passaggio lo hanno fatto un po' di tempo fa, sono un po' più avanti, ma ci arriveremo". "Bisogna avere fiducia - riporta Mianews - la direzione è giusta, nel percorso si possono fare anche errori, ma la direzione è giusta. Io sono fiducioso perché ci stanno andando le grandi città internazionali e i giovani" sul diverso approccio alle auto "sono i nostri alleati in questo".