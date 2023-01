Sorpreso alla guida ubriaco, arrestato uomo ai domiciliari

Un pregiudicato 44enne di Vedano al Lambro è stato arrestato dai carabinieri di Monza. L'uomo, nonostante si trovasse ai domiciliari, con permesso di uscire per andare al lavoro, non si è privato di infastidire, "palesemente ubriaco", i clienti di un bar e di mettersi poi alla guida della propria auto "compiendo manovre spericolate" prima di essere fermato.

Disposto il ritorno in carcere la sera di San Silvestro

Il tribunale di Sorveglianza di Mantova, avuta conferma dai carabinieri di Monza che le violazioni fossero state commesse mentre l'uomo era in ferie e quindi non sarebbe dovuto uscire, il 31 dicembre scorso ha revocato la misura alternativa disponendo il rientro in carcere la stessa sera di San Silvestro.