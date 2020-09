Sospese le ricerche della 16enne scomparsa nell'Adda

Sono state sospese alle 19 le ricerche di Hasfa Daoud, 16 anni di Sondrio, che martedi' e' stata trascinata via dalla corrente dell'Adda davanti alla cugina mentre prendeva il sole alla confluenza con il torrente Mallero. La giovane e' caduta in acqua nel tentativo di rinfrescarsi dalla calura patita nel pomeriggio afoso. Dopo giorni di ricerche vane oggi si e' deciso di interrompere le operazioni. Da martedi' in campo sono scese 55 persone fra Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio, sub dei pompieri di Milano e i militari del Sagf della Guardia di finanza di Sondrio con il Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina. Inutile anche l'utilizzo dei droni e degli elicotteri.