Sostenibilità ed inclusione: un 2023 di grandi risultati per Openjobmetis

Nel corso del 2023, Openjobmetis S.p.A. – unica Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa italiana – ha ottenuto importanti riconoscimenti e si conferma tra le migliori società del settore HR per sostenibilità, inclusione e responsabilità sociale d’impresa per Sustainalytics. L’integrazione di ulteriori tematiche ESG nella strategia aziendale, infatti, ha permesso al Gruppo Openjobmetis di migliorare ulteriormente il rating rilasciato dall’ente con un punteggio di 9.6, che ha permesso di passare da Low a Negligible risk. Il rating ottenuto esprime una possibilità “trascurabile” di incorrere in impatti finanziari significativi dovuti ai fattori della sfera ESG. Nella sua analisi, Sustainalytics ha indicato un forte e solido ESG risk management, evidenziando un’accurata gestione delle tematiche di privacy e un’attenzione costante al proprio Capitale Umano.

I progetti di inclusione di Openjobmetis

Il Gruppo Openjobmetis ha attuato nuovi progetti anche nell’ambito dell’inclusione, come la nascita dei DE&I Team, gruppi di dipendenti che su base volontaria hanno aderito all’iniziativa con lo scopo di promuovere cambiamenti positivi all’interno dell’organizzazione. I sei temi di attenzione, oggetto dell’attività prevista per il 2024, sono stati: divario generazione, genitorialità, disabilità, comunità LGBTQ+, differenze di genere ed etnia, religione e differenze culturali.

In linea con le tendenze del mondo del lavoro, Openjobmetis ha implementato il set di misure del proprio pacchetto welfare volte a migliorare non solo la sfera lavorativa, favorendo il “work-life balance”, aspetto fondamentale per il dipendente ed elemento attrattivo per potenziali candidati.

Il progetto “WoW” (Welfare Openjobmetis Well-Being)

Il progetto “WoW” (Welfare Openjobmetis Well-Being) ha visto inoltre l’introduzione di nuovi servizi, tra i quali l’estensione dell’assicurazione sanitaria integrativa per il rimborso delle spese mediche a tutti i dipendenti e alle rispettive famiglie.

Nel corso del 2023, Openjobmetis ha lanciato anche l’edizione “Parental” del progetto WoW: una serie di servizi, strumenti e opportunità dedicati alle mamme e ai papà in azienda, finalizzato a favorire e tutelare la genitorialità. Fra le novità: due giornate di congedo di paternità aggiuntive a quelle previste dal contratto nazionale; il “Maternity & Paternity Kit”, una guida ai diritti e ai servizi a supporto della genitorialità che viene consegnata ai futuri genitori; infine, la disponibilità di una consulenza pediatrica, per rispondere ad ogni esigenza di confronto e supporto.

Tutte queste iniziative hanno contribuito all’ottenimento della Certificazione della Parità di Genere che ha coronato l’impegno dell’intero Gruppo nel percorso per recepire e applicare i principi di gender equality.

Oltre al welfare, gli elementi particolarmente qualificanti sono stati la presenza femminile in ruoli apicali, le rigorose policy aziendali di prevenzione di ogni forma di discriminazione e molestia e la formazione di tutto il personale sui temi della D&I.

Il ruolo del Comitato Guida nel percorso verso la Certificazione

Il percorso verso la Certificazione è stato presidiato dal Comitato Guida, nominato dal CdA il 29 settembre 2023, costituito da membri interni del Gruppo e che si è posto l’obiettivo di convogliare nella realtà aziendale i principi di gender equality, articolati sull’intero percorso professionale fin dal recruiting, per garantire pari opportunità di carriera, pari trattamento economico e condizioni di work-life balance proattive nel riequilibrio dei carichi familiari, nonché per assicurare un ambiente di lavoro che rifiuti stereotipi, discriminazione e ogni forma di abuso.

Vittorelli: "Tematiche ESG, un 2023 di grandi risultati"

«Il 2023 rappresenta per noi un anno di grandi risultati e soddisfazioni a riconoscimento dell’impegno costante di tutto il Gruppo su tutte le tematiche ESG – dichiara Marco Vittorelli, Presidente di Openjobmetis. Essere riusciti ad ottenere il rating “Negligible risk” rappresenta un ulteriore stimolo per guardare al futuro con obiettivi ancora più ambiziosi. Inoltre, l’ottenimento della Certificazione della Parità di Genere nell’anno in cui il tema delle disuguaglianze ha avuto una risonanza globale, conferma il nostro impegno nel riconoscere il talento indipendentemente dal gender. Questi risultati confermano che Openjobmetis considera il Capitale Umano l’elemento strategico più importante , così come i traguardi raggiunti sono espressione dell’impegno di tutte le persone del Gruppo, in cui ognuno, nel quotidiano, e? parte attiva nella promozione di un’operatività ispirata ai valori della sostenibilità».