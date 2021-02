Sottraeva risparmi ad anziani, arrestato ex assessore di Pavia

Sottraeva i risparmi agli anziani di cui era stato nominato amministratore di sostegno. Con questa accusa la Guardia di Finanza di Pavia ha arrestato in mattinata Sergio Contrini, 65 anni, ex assessore ai servizi sociali del comune di Pavia ed ex presidente dell'Azienda servizi alla persona, e D.M.D., cittadino brasiliano di 41 anni, suo amico e complice. L'ipotesi di reato e' peculato aggravato e continuato (in concorso), rifiuto e omissione di atti di ufficio. L'indagine e' stata coordinata dal Procuratore Mario Venditti e diretta dal Sostituto Procuratore Andrea Zanoncelli. Dal 2011 ad oggi Contrini e' stato amministratore di sostegno di numerosi soggetti non autosufficienti, dirottando pero' patrimoni e denaro contante a favore del complice brasiliano. Appartamenti del valore anche di svariate centinaia di migliaia di euro sono diventati di proprieta' di D.M.D., talvolta, senza che quest'ultimo avesse corrisposto il prezzo pattuito, oppure su conti correnti a lui riconducibili dove veniva accreditato senza alcun titolo giustificativo anche denaro proveniente dai conti correnti dei suoi assistiti. Gli investigatori hanno calcolato che tra patrimoni immobiliari e liquidita' sia stato ingiustamente sottratto oltre un milione di euro.

Le indagini hanno portato la GdF di Pavia a sequestrare a carico dei due indagati tre appartamenti e tre box nonche' le disponibilita' liquide in essere sui rapporti bancari intestati o riconducibili ai due indagati, le quote sociali di quattro attivita' commerciali avviate dal brasiliano nel milanese e alcuni gioielli e preziosi rinvenuti nella disponibilita' del tutore, per un valore complessivo approssimativo di circa mezzo milione di euro. Inoltre, le fiamme gialle pavesi hanno accertato ulteriori condotte illecite, poste in essere in particolare dal cittadino brasiliano (che, a piu' riprese, ha tentato di aprire nuovi rapporti bancari alterando i propri documenti di identificazione) sui quali trasferire, probabilmente dall'estero, somme che non era state individuate con il sequestro di dicembre.