Spacciatore in hotel dà un nome falso. Ma è quello di un ricercato: arrestato

Per non dare nell'occhio, ha pensato bene di utilizzare il nominativo di un'altra persona per alloggiare in un albergo. Peccato che il nome scelto fosse quello di un connazionale gravato da ordine di cattura. E così facendo ha di fatto attirato la Polizia alla sua porta. Protagonista del surreale arresto uno spacciatore marocchino di 20 anni, che alla reception di un hotel in via Paladini a Milano si è presentato con il nome di un ricercato, anche egli con precedenti per spaccio, e in più gravato da un decreto di espulsione. Una volta chiarito lo scambio di persona, la Polizia ha comunque arrestato il 20enne, che all'arrivo degli agenti ha cercato di buttare nel water della stanza 9 grammi di cocaina e 53 di hashish ma è stato scoperto.