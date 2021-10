Sparatoria in strada nel Milanese: 60enne colpito alla testa

Sparatoria a Buccinasco stamani, probabilmente un agguato, intorno alle 10, in via Della Costituzione: secondo le prime informazione di Areu un 60enne e' stato colpito da più spari alla testa, al volto e a una spalla. L'uomo è stato soccorso in arresto cardiocircolatorio e trasportato con manovre di rianimazione all'Humanitas di Rozzano.