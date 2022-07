Spari in corso Como, arrestati due senegalesi

All’alba di ieri, domenica 3 luglio, nei pressi di corso a Como a Milano, la polizia è intervenuta per la segnalazione di esplosione di colpi di armi da fuoco. Le volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale intervenute verso le 5.00 non hanno trovato persone sul posto ma hanno recuperato due bossoli di proiettili caricati a salve e, poco dopo, è arrivata in Questura una seconda segnalazione di spari in zona.

Due senegalesi soccorsi dal personale sanitario in codice giallo e verde

Verso le ore 5.30, due cittadini senegalesi di 27 e 28 anni sono stati soccorsi da personale sanitario del 118 e trasportati, rispettivamente in codice giallo e in codice verde, non in pericolo di vita, presso l'ospedale Fatebenefratelli con delle schegge - più piccole di un pallino - nella gamba.

Rissa tra senegalesi e nordafricani

Dalle prime ricostruzioni effettuate dai poliziotti della Squadra Mobile intervenuti pare che l'episodio sia da collocarsi all'interno di una precedente rissa tra cittadini senegalesi e cittadini nordafricani con i primi che avrebbero indirizzato dei colpi caricati a salve nei confronti dei cittadini nordafricani. Quest'ultimi, infine, come reazione, avrebbero poi attinto i primi con colpi sparati verosimilmente da una scacciacani modificata. Gli agenti della Squadra Mobile, avvisato il Pubblico Ministero Pavone, hanno poi arrestato i due cittadini senegalesi per il reato di rissa e rinvenuto, a casa di uno dei due, dei proiettili caricati a salve come quelli repertati precedentemente sulla scena dalle volanti. Proseguono le indagini della Polizia di Stato per accertare e individuare eventuali responsabilità circa il ferimento degli stessi.