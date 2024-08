Sparisce nel Lago di Garda, ragazza 15enne ritrovata dopo un'ora di ricerche

Sparisce nel Lago di Garda, 15enne ritrovata dopo un'ora di ricerche

Oggi, a Gardone Riviera (Brescia), una ragazza tedesca di 15 anni è stata data per dispersa intorno alle 15:10, dopo essere stata vista nuotare al di fuori delle boe rosse che delimitano la zona sicura per la balneazione. La madre ha immediatamente lanciato l'allerta, generando una risposta rapida e coordinata da parte delle autorità locali.

Operazioni di soccorso e ritrovamento

Sul posto sono intervenuti due mezzi della Guardia Costiera del Lago di Garda, una squadra dei Vigili del Fuoco e una unità dei Volontari del Garda. I soccorritori, inclusi i sub, hanno effettuato ricerche sia in superficie che in profondità. Anche un elicottero dei Vigili del Fuoco era pronto a decollare per le ricerche aeree. Dopo un'ora di intensa attività, la giovane è stata ritrovata e recuperata dalla Guardia Costiera. Affaticata ma in buone condizioni, è stata accolta con sollievo e applausi dai presenti e abbracciata dalla sua famiglia.