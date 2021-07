Sperona e investe i carabinieri nel Milanese: fermato

I carabinieri hanno fermato ieri nella zona industriale di Rho, dopo un lungo inseguimento, l'auto di un uomo che era fuggito da un controllo delle forze dell'ordine nel Comasco. Durante l'inseguimento nel tentativo di sottrarsi ancora al controllo, l'uomo in fuga ha speronato l’autoradio dei carabinieri che gli sbarrava la strada e ha per tre volte tentato di travolgere i militari che nel frattempo erano scesi dal mezzo. Uno dei carabinieri, ferito ad una gamba, ha esploso alcuni colpi, ferendolo ad un braccio. Soccorso dagli stessi militari e successivamente trasportato presso l'Ospedale Niguarda di Milano, l'uomo si trova tuttora ricoverato non in pericolo di vita.