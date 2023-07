Spi e Cgil parte civile nella causa sull'incendio alla "Casa dei coniugi"

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - Massimo Bonini, segretario dello Spi Cgil di Milano ha postato sui social: "Per le vittime della casa di riposo “Casa per i Coniugi” lo Spi Cgil Milano insieme allo SPI Cgil Lombardia e con il supporto dello Spi Cgil Nazionale si costituirà parte civile nei dibattimenti processuali che ci saranno per stabilire le responsabilità. Avevamo detto che non avremmo lasciato sole le famiglie delle vittime e con questo gesto proviamo a dare una prima risposta. E vigileremo sul fatto che non si cerchino solo i colpevoli ma che si cambi radicalmente il sistema di gestione"

Bonini: "Si apra immediatamente un confronto con il Comune"

Bonini prosegue: "Diversi mesi fa abbiamo firmato unitariamente come sindacati dei pensionati alcuni impegni con il Comune. Uno di questi era quello di iniziare a monitorare la situazione delle case di riposo di proprietà per capire la sostenibilità delle rette, le condizioni di vivibilità dei pazienti, l’efficienza e l’efficacia nell’assistenza. Quell’incontro non si è ancora tenuto ed auspichiamo, insieme alle confederazioni, di aprire immediatamente un confronto per arrivare ad avere una vera voce in capitolo. Non ci arrenderemo finché non verranno ascoltate le esigenze di chi vive in queste strutture e le esigenze dei loro famigliari".