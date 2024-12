"Spoiler - Un salto nel futuro": il nuovo format Rai Kids e KR1 sulle materie Stem

Per affrontare le sfide tecnologiche che caratterizzeranno il futuro prossimo occorrerà agire sulla formazione dei più giovani promuovendo il più possibile le materie STEM. in maniera rapida. "SPOILER - Un salto nel futuro” è una produzione RAI KIDS e KR1 e parte dall’esigenza di accompagnare i ragazzi in un viaggio di 15 puntate alla scoperta del complesso mondo della ricerca e delle nuove tecnologie. Per uno strano caso del destino e grazie alla scienza, Mario e Linda, i due protagonisti del format, si parlano da due epoche diverse: il primo nel 2024 e la seconda nel 2034.

La vita di Mario, attore un po’ stravagante e disorganizzato, e quella di Linda “del futuro”, che ha realizzato il suo sogno di diventare astronauta e vive nel Gateway che orbita attorno alla Luna, si incroceranno portando i ragazzi a capire che scienza, tecnologia e ricerca spaziale sono strettamente correlati con la nostra vita quotidiana e che molte delle semplici domande che ci poniamo hanno invece risposte complesse che riguardano letteralmente tutta l’umanità.

Con l’aiuto di Mia, l’intelligenza artificiale che gestisce la casa di Mario nel presente, i due protagonisti affronteranno di volta in volta diversi argomenti per dare risposte alle domande che caratterizzano il nostro tempo: quali possono essere valide fonti di energia alternativa? È vero che la Terra si sta scaldando? Dove vivrà l’uomo del futuro? Come ci possiamo prendere cura del nostro pianeta e dello spazio che lo circonda?

"Spoiler" immagina e racconta il futuro prossimo

Grazie alla collaborazione con ESA e altri enti di ricerca internazionali, quali ITER (Francia) e Fermi Lab (USA), “Spoiler” immagina e racconta il futuro prossimo che riguarda non solo il fronte dell’esplorazione spaziale, ma anche l’innovazione tecnologica che porterà sulla Terra energie pulite, computer quantistici e benefici in campo medico.

SPOILER è una produzione Rai Kids - KR1 per la Regia di Arturo Menichetti in onda su Rai Gulp e disponibile su RaiPlay da sabato 7 dicembre. KR1 è una realtà indipendente che ha l’obiettivo di divulgare tra i più giovani argomenti legati al mondo scientifico e tecnologico in differenti settori e applicazioni attraverso pubblicazioni produzioni audiovisive.