Coronavirus, Milanosport non si ferma: distanti, ma sempre in allenamento

L’epidemia sta senza dubbio cambiando molti aspetti della vita sociale nel nostro paese eppure quando ci sono difficoltà bisogna guardarle in faccia, viverle con spirito propositivo, per poi prendere le giuste decisioni. Dopo aver accettato di rimanere in casa, possiamo vedere in ciò, delle nuove opportunità. Come vivere questo tempo di forzato stop? Costretti in casa ma con la voglia e forse anche, la necessità di muoverci. In un momento così delicato ogni distanza può essere superata facendo rete e condividendo le difficoltà con gli altri. Sin dall’inizio di questa emergenza, Milanosport ha deciso di non chiudersi nel silenzio ed attendere restando passivo ma ha cercato di trarre da questa esperienza forzata, tutti i benefici possibili. Non è stato facile!

Piscine, palestre e centri sportivi chiusi, cosa fare? Cogliendo l’opportunità della parziale mobilità, abbiamo programmato interventi che mirassero a migliorare i centri, preparandoci ad un pronto ritorno alla normalità. Oltre alla importante e doverosa sanificazione di tutti gli spazi, sono stati organizzati lavori di riqualificazione ed abbellimento degli Impianti. Realizzati grazie al costante impegno di tutta la squadra di Milanosport, si è voluto raccontare a i nostri clienti ed alla città tutta, che cosa stava succedendo mentre le porte della loro piscina restavano chiuse. Lanciando l’hashtag #progettobellezza è iniziato via social, un reportage fotografico delle azioni messe in opera. Tutti hanno potuto vedere le vasche vuote della Piscina De Marchi tornate all’antico splendore. Gli spogliatoi maschili della Piscina Cozzi rischiarati dalla nuova illuminazione a led. Il ripristino della piena funzionalità delle scalette in Piscina Murat.

Con la frase pubblicata sulla nostra pagina Instagram: «Questi sono giorni strani, ci si sente fragili perdendo il contatto con le cose semplici, tutte le nostre abitudini, quelle che ci tenevano al sicuro. Noi di Milanosport abbiamo dovuto fermarci ma abbiamo deciso insieme di non fermarci veramente, programmando ed anticipando dove possibile, pulizie di fino e lavori di ripristino. Presto torneremo a rialzarci ed a nuotare». Abbiamo voluto gridare a tutti la nostra speranza, il nostro ottimismo, per un veloce ritorno alla normalità, che mai come in questa situazione, rimpiangiamo ed agogniamo.

Al blocco totale delle attività, abbiamo sospeso i lavori programmati ma ancora una volta, fedeli ai principi dello sport in cui ci riconosciamo, abbiamo scelto di non restare immobili a subire gli eventi. Direttamente dalle proprie abitazioni, i nostri partners tecnici, con gli istruttori fitness, nuoto e tennis, hanno lavorato per creare dei contenuti video da pubblicare, nasce così, il progetto di Milanosport: “Distanti, ma sempre in allenamento”. Restare a casa, non significa restare fermi, astenersi dal vivere, rinunciare a sé stessi!

Sui nostri social, vengono pubblicate lezioni intensive di GAG, Total Body e ancora Yoga, ma anche di Ginnastica Posturale, più che mai necessaria in queste settimane in cui si resta molto tempo seduti e si tende ad assumere posizioni sbagliate, fa bene e poi, solleva l’umore! Ma non c’è solo il fitness, gli amanti del tennis non potranno tornare sui campi ma, sulle pagine social di Milanosport, possono prendere in mano la racchetta per non perdere il ritmo ed ancora gli affezionati del cloro, che hanno dovuto necessariamente rinunciare alla propria passione, a loro Milanosport, grazie al sostegno della Federazione Italiana Nuoto, ha deciso di dedicare tanti contenuti, pensando anche i più piccoli, che seguivano i corsi di nuoto e riempivano le vasche di allegria.

Per loro sono stati creati dei piccoli giochi per tenerli in allenamento, anche se da casa. I video terranno compagnia a tutti sino alla riapertura. Aiutare non solo a tenersi in forma ma anche a scaricare lo stress e le tensioni è lo scopo dello sport, la nostra ambizione, ciò che amiamo fare.