Milanosport a fianco degli over 60: socialità e benessere ad agosto

Milanosport si impegna da ormai diversi anni per sostenere lo sviluppo sociale della città attraverso progetti capaci di generare e tutelare i diritti di tutti e la piena inclusione delle persone. In questa cornice si inserisce l’iniziativa dell’Area Salute e Servizi di Comunità del Comune di Milano che, come ogni estate, ha voluto offrire ai suoi cittadini over 60 un ventaglio di attività per il tempo libero durante le giornate più calde del mese di agosto.

Le attività proposte, totalmente gratuite per i partecipanti, sono state di tipo ricreativo e culturale e finalizzate alla socializzazione tra le quali concerti, spettacoli, cinema, navigazione sui navigli e, grazie al contributo di Milanosport ingressi omaggio nei centri balneari Argelati e Romano e nelle piscine all’aperto Cardellino, Sant’Abbondio e Saini.

Milanosport per un welfare "di tutti"

Sono stati circa 500 cittadini e cittadine si sono rivolti, tra il 26 luglio e il 19 agosto, allo sportello del Piano per la socialità ottenendo l'opportunità di passare una giornata in compagnia e serenità in città.

Attraverso queste iniziative ed attraverso una consolidata rete di collaborazioni tra pubblico e privato, Milanosport si pone l’obiettivo di sviluppare un welfare “di tutti” che sappia superare la frammentazione, abbattere le barriere e generare valore, capitale sociale e connessioni tra le persone.