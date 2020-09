Lo Sport a Milano

Mercoledì, 30 settembre 2020 - 18:03:00 Milanosport: dal 5 ottobre al via i corsi per piccoli 0-5 anni Dal 5 ottobre ripartono i corsi per i piccoli fino a 5 anni. Boom di domande per il tennis già all'80% di capienza massima

Milanosport (Askanews) - Sono ripresi il 20 settembre la maggior parte dei corsi di Milanosport, e partiranno il 5 ottobre anche i corsi per i piccoli da 0 a 5 anni. Milanosport controllata dal Comune e presente sul territorio con 21 impianti quest'anno offre 300 corsi divisi in 50 discipline e conta già 17.147 iscritti alla stagione 2020/21. Boom di iscrizioni al tennis (centri sportivi Cambini Fossati, Lido, Saini e Washington) che con i 1.187 iscritti registra già l'80% della capienza massima.