Milanosport, Padel in 4 nuovissimi campi del Cambini Fossati. Open day il 19/3

Padel a Milano al Centro Cambini Fossati

Nel Centro Cambini Fossati, che sorge nel Municipio 3, sono stati ultimati quattro nuovi campi; tre al coperto in tensostruttura in legno lamellare dove sarà possibile aprire le parti laterali durante i mesi più caldi, mentre un campo resterà sempre all’aperto, con un’area verde attrezzata per il relax post partita. I campi sono stati realizzati in superfice in erba sintetica da 10 mm testurizzata che è particolarmente adatta per un gioco di media velocità, lungo i lati del campo è montata una grata di metallo che renderà i ribalzi imprevedibili.

Padel a Milano, come prenotare

Il Padel è esploso in Italia, con sempre più persone che si avvicinano a questo sport nato poco più di cinquant’anni fa in Messico, ed anche Milanosport ha voluto adeguarsi alla novità e permettere di praticare questo sport a tutti i cittadini milanesi.

Il centro sportivo accoglierà tutti gli amanti del Padel sabato 19 marzo 2022 dalle ore 10.00 alle 18.00 all’Openday organizzato in collaborazione con Vavassori Tennis Academy, la Federazione Italiana Tennis e Decathlon. Si potranno provare i campi con sessioni da 30’ minuti per testare le nuove strutture, con la supervisione dei maestri della Vavassori Tennis Academy, le sessioni sono aperte a tutti esperti e curiosi.

E’ già possibile prenotare i campi on line su www.playtomic.it, la principale e ormai conosciutissima app social e di booking per Padel e Tennis, con la quale Milanosport collabora già da oltre un anno.

Una giornata, quella di sabato, dedicata ai test delle racchette Kuikma di Decathlon che, grazie alla partnership ormai consolidata tra le due aziende, saranno disponibili per tutti gli ospiti, e sarà sempre possibile affittare il materiale o acquistarlo direttamente sul centro.

Milanosport vi aspetta quindi il 19 marzo dalle 10.00 alle 18.00 al Cambini Fossati. Info su www.milanosport.it