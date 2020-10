Nuovo stop alle attività di Milanosport sino al 24 novembre

Un nuovo fermo si abbatte su piscine e palestre mettendo a dura prova il mondo dello sport. Anche Milanosport si adegua a quanto contenuto nel nuovo DPCM, predisponendo la sospensione sino al 24 novembre di tutte le attività sportive proposte. Sono pertanto sospesi i corsi in acqua ed il tennis al coperto.

Sono oltre 20.000 i milanesi, di cui 10.224 bambini e ragazzi (da 0 a 15 anni), che avevano scelto di frequentare i nostri corsi, in piena sicurezza nel rispetto di tutte le norme e Protocolli disposti dalle Autorità.

Sospesi tutti gli allenamenti al chiuso delle società che utilizzavano gli spazi di Milanosport, unica eccezione, naturalmente a porte chiuse, per gli eventi e le competizioni sportive - nonché i relativi allenamenti degli atleti riconosciuti di interesse nazionale ed internazionale nei settori professionistici e dilettantistici.

Nel pieno di questa nuova crisi però sono di conforto i tanti commenti positivi pervenuti tramite mail ed i canali social, dei tanti sportivi che si sono sentiti sicuri nel frequentare gli impianti di Milanosport: parole di sostegno, solidarietà e speranza, testimonianze di esperienze dirette che confermano la bontà del lavoro svolto dal nostro staff per garantire l’accesso e l’utilizzo dei centri sportivi in totale sicurezza.

In tanti hanno, infatti, pubblicamente dichiarato di sentirsi veramente al sicuro durante la loro permanenza nelle nostre piscine e centri sportivi; parole che hanno riscaldato i cuori di tutte le persone che lavorano a Milanosport, che ora dovranno ripartire per garantire e migliorare gli standard e per accogliere presto di nuovo tutti.

Dichiarazione della Presidente Chiara Bisconti:

Le parole che abbiamo letto sui nostri canali social ci hanno riempiti di orgoglio; desidero ringraziare ogni lavoratrice e lavoratore di Milanosport che è riuscito a far sentire le persone accolte e al sicuro nei nostri centri. La nostra azienda sta vivendo un altro periodo difficile. Ma lo useremo di nuovo per migliorare i nostri centri sportivi, per riprogrammate le attività e gli spazi, con la speranza di riaccogliere tutti, appena sarà possibile, nei nostri luoghi ancora più belli.