Stacca un dito a morsi a un uomo sul treno, lottatore Mma arrestato nel milanese

Un giovane praticante di Mma, lo sport che combina varie arti marziali, ha seminato il panico nella stazione di Pioltello, nel Milanese, aggredendo alcuni passeggeri di un treno. Durante l'attacco, ha staccato a morsi un dito a una delle vittime. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio e ha richiesto un intervento prolungato dei carabinieri per immobilizzare e arrestare l'aggressore.

Misure giudiziarie in corso

Il giovane, accusato di lesioni gravissime, è in attesa di una decisione giudiziaria. Il pm di turno di Milano, Ilaria Perinu, esaminerà gli atti per richiedere la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere. Si sospetta che il lottatore possa essere stato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti durante l'aggressione.