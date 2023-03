Stadio, Gerry Cardinale accelera: priorità La Maura ma anche altre opzioni

Il numero uno di RedBird, Gerry Cardinale, in arrivo a Milano per accelerare sul nuovo stadio del Milan. Questa la priorità nell'agenda di Cardinale, con l'area de La Maura che resta l'opzione principale al vaglio della proprietà rossonera, sebbene non sia l'unica: sullo sfondo restano le opzioni che portano a Sesto San Giovanni, San Donato e Rozzano.

Nessun incontro calendarizzato con Paolo Maldini, per non interferire con l'area sport

Per Cardinale, durante la sua permanenza milanese (che fa seguito a precedenti impegni in Europa) nessun incontro calendarizzato con Paolo Maldini, per non interferire con l'area sport in questo momento che inevitabilmente resta innanzitutto legato alla vicenda del rinnovo contrattuale con Rafael Leao.