Stadio, il Milan ha fretta. E pensa all'ipotesi Rozzano

Il Milan prepara la corsa verso il nuovo stadio. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno intenzione di prendere una decisione entro i prossimi due mesi: a fine marzo, massimo in aprile, il club deciderà se rimanere a San Siro con l’Inter o trasferire il progetto del nuovo impianto. Tutto ciò in attesa di incontrare l'Inter e rispondere al Comune di Milano che ha approvato il piano per il nuovo San Siro ponendo nuove condizioni stringenti su capienza, aree verdi, interventi sul quartiere.

Le tre soluzioni di Scaroni: spunta Rozzano

Scaroni ha in mano tre soluzioni: "Per lo stadio - si legge sempre sul sito della "rosa" - stiamo portando avanti tre progetti in parallelo.- Uno è quello di Sesto San Giovanni e un altro non lo dico, è una carta coperta". La carta coperta porterebbe sempre nell’hinterland milanese ma in zona Sud, nel comune di Rozzano. Una una soluzione interessante ma non da considerare nell'immediato. L'idea Rozzano oggi è in seconda fila, assieme alla vecchia soluzione di San Donato ma San Siro e Sesto San Giovanni restano le ipotesi più concrete.

Fatto sta che il Milan ha fretta. E, in attesa delle decisioni di Emanuela Carpani, nuova sovrintendente all’Archeologia, su un eventuale demolizione dell'attuale impianti, i rossoneri preparano soluzioni alternative. Che vanno da Sesto a Rozzano.