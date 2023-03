Stadio, il Milan non fa marcia indietro sull'ipotesi La Maura

Un incontro informale e interlocutorio, giusto per fare il punto della situazione e dare qualche aggiornamento sull'iter che portera' il Milan a presentare un progetto per costruire il proprio impianto nell'area dell'ippodromo La Maura, tra San Siro e Lampugnano. Si puo' sintetizzare cosi' il breve incontro che si e' tenuto stamane a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, tra il sindaco Giuseppe Sala e il presidente del club rossonero Paolo Scaroni. L'incontro segue quello del 23 marzo scorso, quando il proprietario del Milan Gerry Cardinale fece visita allo stesso Sala e al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana: in quell'occasione il club rossonero aveva espresso la volonta' di proseguire su un'area diversa da quella di San Siro, riservandosi un periodo di circa due settimane per la presentazione del progetto.

Verso il Masterplan per l'area La Maura. Ma la maggioranza è ferma sul no

La prossima settimana, dunque, come peraltro chiesto da Sala nei giorni scorsi, dovrebbe tenersi un faccia a faccia piu' strutturato tra il primo cittadino e la dirigenza del Milan - a cui non e' detto che partecipi di nuovo il patron di RedBird ma consulenti come Tim Romani probabilmente si' - durante il quale condividere linee e aspetti progettuali piu' concreti. Forse il masterplan. A quanto apprende Agi, comunque, non c'e' nessuna intenzione da parte rossonera di fare marcia indietro sull'ipotesi della Maura, attualmente ancora di proprieta' di Snaitech. E dal canto del primo cittadino la posizione resta la stessa: prima vedere il progetto, anche a costo di fare i conti con una maggioranza che a Palazzo Marino e' sempre piu' spaccata, anzi ricompattata sul fermo no all'impianto su quella porzione di terreno del Parco Sud.