Stadio, il ministro Sangiuliano a Sgarbi: "Ministero non può mettere vincolo"

Il dibattito sullo stadio San Siro continua ad infiammare la politica. Abbatterlo oppure no? C'è un vincolo sullo stadio San Siro in arrivo oppure no, che lo "protegga" da un futuro abbattimento? A questa domanda ha cercato di mettere un punto il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. “Sullo stadio Meazza non c’è alcun vincolo - ha affermato intervenendo durante la conferenza stampa di Fratelli d’Italia a Palazzo Lombardia, rispondendo anche a Vittorio Sgarbi - per cui dovrà essere l’amministrazione e il sindaco di Milano a decidere cosa fare".

Vincolo sì o vincolo no?

"Il ministero non può apporre alcun vincolo, né il ministro - ha poi aggiunto - né il sottosegretario possono apporre il vincolo, lo può fare solo il sovrintendente che gode di un’autonomia che li porta a scegliere. Ora il sindaco deve decidere cosa scegliere, se abbattere il vecchio stadio e farne uno nuovo, o mantenere il vecchio, che ha un valore iconico, e costruirne uno nuovo accanto. E’ in malafede chi dice che il ministero può imporre vincoli”.