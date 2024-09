Stadio Milano, venerdì il vertice. Fontana: "Un impianto unico per Inter e Milan è la soluzione migliore"

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha espresso il suo favore per la proposta di un impianto unico per le due grandi squadre milanesi, Inter e Milan. Secondo Fontana, l’idea di costruire due stadi distinti sarebbe stata insostenibile sia dal punto di vista economico che logistico. L’ipotesi di uno stadio condiviso, sia che si tratti di ristrutturare San Siro o costruirne uno nuovo, è vista come la soluzione più vantaggiosa per garantire un futuro solido e sostenibile per entrambi i club.

Il vertice di venerdì e la strada verso un accordo

Fontana ha anche accennato al prossimo incontro tra i club e il Comune previsto per venerdì, dove verranno discusse le opzioni del piano Webuild per San Siro. Il presidente lombardo ha sottolineato che la cooperazione tra Inter e Milan potrebbe facilitare un esito positivo, aumentando le possibilità di successo del progetto. Con l’unione delle forze, le due squadre possono affrontare meglio le sfide e trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti coinvolte.