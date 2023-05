Stadio: oggi l'incontro tra Milan, Inter e comitati sul referendum

Attesa per l'incontro previsto oggi in Comune a Milano tra dirigenti di Inter e Milan, il Comitato Referendum X San Siro, il Collegio dei Garanti di Palazzo Marino e referenti della Direzione Rigenerazione Urbana. Questione al centro dell'incontro, il primo in cui tutte le parti si confrontano, il referendum sul futuro di San Siro. Si farà? Non si farà? Sarà entro l'estate, come auspicato dai club, o nella primavera 2024, come pare piuù verosimile ai promotori della consultazione popolare?

Il sindaco Sala non parteciperà all'incontro

Il faccia a faccia - a cui non è prevista la partecipazione del sindaco Giuseppe Sala, che peraltro al referendum è contrario - sarà solo una delle puntate di una serie più ampia. Si inizia alle 16 con un presidio in Piazza della Scala. Poi alle 16.30, rappresentato da Anna Camposampiero, Andrea Bonessa e Veronica Dini, il Comitato incontrerà i Garanti, senza Milan e Inter. Avanti quindi con l'ingresso dei club. Si chiude martedì con i comitati di Milano, Parma e Roma che chiedono l'abrogazione della Legge Stadi. Lunedì 29 non sarà solo la prima volta che tutti i giocatori in campo si ritroveranno uno di fronte all'altro dopo la riunione di settimana scorsa fra Garanti, Club e Comune. Si tratterà, anche, della prima convocazione dopo che l'ordinanza del Giudice del Tribunale Civile di Milano, annullando il giudizio di inammissibilità espresso dai Garanti, ha rimesso in pista i referendum. Uno abrogativo, che in sostanza chiede di non considerare di interesse pubblico la costruzione di un nuovo stadio, e uno propositivo, che tra le varie opzioni di intervento prende in considerazione la ristrutturazione del Meazza.