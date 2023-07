Stadio, per il Comune di Milano non ci sono alternative a San Siro (o quasi)

"La previsione dello stadio come grande funzione pubblica c'è già ed è nell'area di San Siro ed è stata adottata nel Piano di governo del territorio. A livello di studio, ancora di carattere informale, una valutazione l'abbiamo fatta su altre aree, ma non c'è nessun documento di analisi e di studio proprio perché la previsione è già stata individuata nella grande funzione urbana di San Siro". Lo ha detto l'assessore alla Rigenerazione urbana del comune di Milano, Giancarlo Tancredi, in Consiglio comunale rispondendo ad una domanda a risposta immediata del consigliere di Fratelli d'Italia Enrico Marcora, che chiede se il Comune ha individuato altre aree per realizzare il nuovo stadio.

La ricognizione del Comune sui terreni di proprietà comunale

Dalla ricognizione, riferisce Ansa, è emersa una sola area alternativa che è quella di viale Puglie. "A livello di ricognizione generale il primo punto da cui partire è la dimensione che deve essere di 120 mila metri quadrati. Questi sono essenziali per uno stadio moderno di capienza elevata - ha aggiunto -. Per dimensione e morfologia non c'è molta disponibilità di aree del Comune che non siano già destinate ad altro dal Pgt, escludendo tutte le aree agricole e verdi. Quindi considerando sia aree pubbliche che private viale Puglie è un'area che effettivamente ha una dimensione che potrebbe ospitare questo impianto di 120 mila metri quadrati".

"Ma non è una analisi che va al di là di una pura ricognizione informale poi occorre capire l'accessibilità e altre cose, occorre questo per fare uno studio vero e proprio che a noi non interessa - ha concluso -, perché abbiamo già un Pgt con un'area destinata allo stadio, che è San Siro. Non risultano altre aree verificate oltre a quella di viale Puglie perché non ci sono altre aree con quelle caratteristiche a Milano".