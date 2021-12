Stadio, Rizzi: "Milan e Inter ascoltino chi ha progettato la riqualificazione"

“Milan e Inter ascoltino chi sostiene il progetto di riqualificazione dello Stadio Meazza” afferma Alan Rizzi, già assessore allo Sport del Comune di Milano e oggi Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia. “È doveroso rispettare la storia architettonica dello Stadio Meazza e di chi, in base alle necessità del periodo, ha investito nella struttura” sottolinea Rizzi, ricordando i momenti di ristrutturazione del 1955, del 1990 e del 2015-2016, che vide proprio l’ex assessore azzurro protagonista dell’ultimo intervento.

Rizzi: "Un nuovo stadio avrebbe dei costi esorbitanti"

“Ci si è sempre mossi nella consapevolezza che fosse possibile adeguare la struttura alle esigenze contingenti dei vari periodi e non vedo perché anche oggi non si possa mantenere questa vision. Costruire un nuovo Stadio avrebbe dei costi esorbitanti e dei tempi di realizzazione troppo lunghi. In questo disegno vedo più limiti che opportunità” - dichiara il Sottosegretario alla Presidenza.

Rizzi: "Partire da chi ha pensato ad una riqualificazione"

“Per questo occorre partire da chi ha pensato ad una riqualificazione, come il progetto dell’Ingegner Aceti, conservando il principio “riammodernare secondo esigenze” e lasciando immutate le garanzie alle due società” prosegue Rizzi e conclude: “In questi mesi non avevo assunto una posizione netta, ho avuto bisogno di studiare e riflettere. E invito tutti ad utilizzare lo stesso metodo. Oggi più che mai sono convinto che questa sia la strada giusta e farò tutto ciò che è di mia competenza affinché Inter e Milan, insieme, incontrino chi ha pensato e progettato il riammodernamento dello Stadio.”