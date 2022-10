Stadio, Sala: si farà, ma è necessario abbattere il Meazza

Stadio, Sala: si farà, ma è necessario abbattere in Meazza

"C'è un percorso da fare, con buona probabilità il nuovo stadio si farà". Lo ha detto il sindaco Beppe Sala, dialogando con gli studenti ospiti della Fondazione Collegio delle Università di Milano. Il sindaco - secondo quanto riferisce la Repubblica - ha parlato del dibattito pubblico in corso, precisando però che "se dovessi tenere il Meazza è chiaro che andrebbero da un'altra parte, in questo senso diventa necessario abbattere San Siro. Con il nuovo stadio credo si procederà".

