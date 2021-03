San Siro, Sala: "Prima l’Inter faccia chiarezza". Salvini: con noi si farà

Stadio San Siro, Sala: "Prima l’Inter faccia chiarezza"

Nuovo stop per il Meazza. Come aveva anticipato Affaritaliani.it Milano il futuro del nuovo San Siro si ferma nuovamente. "Finché l'Inter non chiarirà il suo destino le cose per noi devono essere necessariamente ferme". Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala a proposito del progetto dello stadio che prenderà il posto di San Siro.



"Il punto è, e lo voglio dire chiaramente ai milanesi, che non stiamo parlando solo dello stadio, ma di un progetto in cui metà dell'investimento è lo stadio e l'altra metà sono altre cose che portano a comporre il futuro di quell'area – ha chiarito intervenendo a margine della commemorazione in piazza Scala per le vittime del coronavirus – Ci saranno 5-6 anni di lavori presumibilmente, e io non posso affidare un quartiere della città per un così lungo periodo a realtà di cui non è certa la proprietà futura. E parlo con gli rispetto degli Zhang, però devono necessariamente chiarire il futuro della società. Fino ad allora credo che sia logico fermarsi”, ha concluso.





San Siro: Salvini, prima si parte con nuovo stadio meglio è



"Il nuovo stadio di San Siro a Milano sono un miliardo e 200 milioni di euro di investimenti, sono migliaia di posti lavoro ed e' la riqualificazione di un quartiere e quindi prima parte e meglio e'": lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando del nuovo impianto di calcio di cui si discute da anni a Telelombardia. "Il partito dei no aveva poco senso prima del Covid, figurarsi ora - ha aggiunto -. Mi sembra che il problema piu' che il no dei Verdi, di cui ci faremo una ragione, sono i problemi economici di una delle due societa' di calcio. La cosa surreale e' che se ne stia parlando da anni e per colpa di problemi interni all'amministrazione comunale non si sia ancora arrivati alla parola fine".

GABRIELE MARIANI: BENE LO STOP AL PROGETTO SU SAN SIRO, VA FERMATO NON RIMANDATO



Sala si nasconde dietro i problemi delle società calcistiche per congelare un progetto dannoso per la città che ha sostenuto insieme alla sua maggioranzaMilano, 18 marzo 2021 – Arriva oggi dalle parole del sindaco Beppe Sala una dichiarazione che di fatto congela per ora il "Progetto di valorizzazione dell'ambito di San Siro" con un contratto d’appalto e una convenzione urbanistica per il rifacimento dello stadio Meazza e lo stravolgimento dell’intera area circostante. Un progetto che ci trova contrari perché è una evidente operazione speculativa immobiliare travestita da nuovo stadio." La forte e sospetta opacità sulla proprietà, presente e futura, non solo dell'Inter, anche del Milan, era cosa molto nota fin dai tempi della denuncia di David Gentile e della trasmissione di Report del 20 novembre 2020 - afferma Gabriele Mariani, candidato sindaco della coalizione Milano in Comune e Civica AmbientaLista - Ora Sala trova la scusa "verde scolorita" di un blocco temporaneo, per rimandare il tutto a quando spera di essere eletto. Ma se vuole essere eletto l'affaire San Siro deve essere bloccato prima, non dopo. Resta nero su bianco il voto in aula di quasi tutta l’attuale maggioranza che di fatto ha aperto le porte a questo inaccettabile progetto”