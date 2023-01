Stadio, Scaroni (Milan): "San Siro, Sesto o... una carta coperta"

"Il Milan incassa 40 milioni per lo stadio. Come facciamo a livello internazionale a competere con entrate cosi' basse? Percio' vogliamo assolutamente il nuovo stadio". Lo ha detto Paolo Scaroni, presidente del Milan partecipando alla presentazione di un libro sul Milan. "Stiamo portando avanti in parallelo 3 progetti" a partire dal rifacimento di San Siro, ha osservato. "Uno e' quello di Sesto, un altro non lo dico, e' una carta coperta. Se non sara' San Siro il Milan se lo fara' da solo. Non molliamo il colpo, io vi assicuro che il Milan avra' il nuovo stadio. Il primo che si sblocca ci butteremo a pesce", afferma.

Stadio, la proposta di Moratti: "San Siro all'Inter, Milan a Sesto"

"Lo stadio di San Siro? Ma perché non pensare che resti all'Inter e il Milan vada a costruire un nuovo stadio per esempio a Sesto?". Lo scrive su Twitter Letizia Moratti, candidata civica alle regionali in Lombardia con il sostegno del Terzo polo.

Fontana: "Decideranno Milan e Inter dove andare"

"Credo debbano decidere il Milan e l'Inter dove andare a giocare le loro partite": è la risposta di Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, a chi chiedeva un commento sulle parole della sua sfidante Letizia Moratti. "Non penso che il presidente della Regione abbia il compito di prendere decisioni in merito", ha concluso Fontana dopo aver partecipato al Palazzo Giureconsulti di Milano all'incontro con Confprofessioni Lombardia insieme al presidente della confederazione regionale Enrico Vannicola