Stadio, si fa avanti l'ipotesi San Donato. Il sindaco ha incontrato il Milan

L'area di San Donato Milanese in pole position per il nuovo stadio del Milan, con il sindaco Francesco Squeri che conferma di avere incontrato il club rossonero per il progetto. Squeri attraverso il Cittadino di Lodi (che scrive della firma di un primo accordo formale tra la società Sportlifecity e il Milan, una sorta di preliminare), ha inviato una lettera aperta in cui conferma che "l'area del territorio comunale interessata risulta essere quella denominata San Francesco", che si sviluppa tra l'autostrada A1 e la Tangenziale Est, con adiacente linea ferroviaria.

Squeri "Nelle scorse settimane è giunta all'Amministrazione comunale la richiesta di disponibilità a valutare un progetto che prevede la costruzione dello stadio dell'Ac Milan"

"Nelle scorse settimane è giunta all'Amministrazione comunale la richiesta di disponibilità a valutare un progetto - spiega Squeri - che prevede la costruzione dello stadio dell'Ac Milan". Una richiesta a cui ha fatto seguito un incontro per conoscere "il merito di massima del loro progetto", con proposta di valorizzazione dell'area intera. "L'Amministrazione comune si è resa disponibile ad aprire un tavolo per la valutazione del progetto solo quando la proposta si concretizzerà corredata dalla relativa documentazione".