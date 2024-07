Stalker incendia quattro auto nel Milanese: condannato a 4 anni e 8 anni

È stato condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione, con rito abbreviato, un 41enne arrestato lo scorso dicembre per aver minacciato e pedinato l'ex fidanzata fino a bruciarle l'auto, con altre macchine parcheggiate vicino che presero fuoco, a Gorgonzola, nel Milanese. Lo ha deciso la gup di Milano Sonia Mancini, a seguito dell'inchiesta per stalking e incendio condotta dai carabinieri e coordinata dalla pm Alessia Menegazzo.

Il crescendo di atteggiamenti persecutori dell'uomo

Le indagini avevano ricostruito come l'uomo, dai primi giorni di novembre dello scorso anno e fino all'arresto, avesse assunto atteggiamenti persecutori nei confronti dell'ex compagna, con appostamenti e minacce ("fammi vedere dove sei ora.... ti faccio male", le diceva) nei pressi della sua abitazione culminati, poi, la notte del 20 novembre, con l'incendio di quattro auto, tra cui quella della donna. L'inchiesta era, poi, proseguita per accertare se nell'incendio fossero coinvolte altre persone, come autori, e a fine dicembre era stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora un 37enne, complice del 41enne, perché l'avrebbe aiutato ad appiccare il fuoco. Accusato solo di incendio, e non di stalking come l'altro imputato, è stato condannato, sempre in abbreviato, a 2 anni e 8 mesi.