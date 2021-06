Stalking nei confronti della manager Uber, tutti assolti i tassisti imputati

Tutti assolti i 14 tassisti accusati del reato di stalking nei confronti dell’allora ex general manager di Uber Technologies per l’Italia in quella data. Il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Milano – dott. Perna, ha emesso la sentenza di non luogo a procedere accogliendo le tesi difensive dei legali degli imputati, difesi, tra gli altri, dagli avvocati Marco Giustiniani, Alessandro Marcucci e Salvatore Ruggieri.

Il giudicante, che doveva decidere su una serie di condotte poste in essere nel corso dell’anno 2015, principalmente a mezzo social network, ha escluso, innanzitutto, qualsivoglia responsabilità dei predetti per i fatti verificatisi nell’anno 2014, nell’ambito della protesta anti UBER. Nel merito, ha, poi, chiarito come le azioni dei tassisti non avessero alcuna valenza persecutoria o molesta, arrivando, persino, a riconoscere, in qualche caso, il libero esercizio del diritto di critica.

Quanto, invece, alla più lieve accusa di diffamazione, il giudice ha disposto il rinvio a giudizio per 9 imputati, che dovranno essere giudicati dal Tribunale in composizione monocratica.