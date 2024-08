Un anno di stalking verso l'ex: per una 26enne e la madre complice scatta il braccialetto elettronico

Per oltre un anno, un giovane di 28 anni di Brescia ha vissuto un incubo di molestie e inseguimenti. La sua ex fidanzata di 26 anni, con la complicità della madre, ha messo in atto un comportamento persecutorio, pedinandolo ovunque. Questa situazione ha spinto il ragazzo a denunciare entrambe alle autorità, dando il via a un caso di stalking che ha destato scalpore nella comunità locale.

La denuncia della vittima: "Mi seguivano ovunque"

La denuncia del giovane ha rivelato dettagli inquietanti. La ragazza e sua madre seguivano il 28enne ovunque: in palestra, al cinema, sotto casa degli amici, al lavoro, nei centri commerciali e persino al comando della Polizia locale. Questi inseguimenti costanti hanno creato un clima di paura e ansia, convincendo il giovane a rivolgersi alle forze dell'ordine per chiedere protezione.

Misure precauzionali nei confronti di madre e figlia

A seguito delle indagini, il tribunale ha emesso un provvedimento restrittivo nei confronti delle due donne. Ora, entrambe sono soggette all'obbligo del braccialetto elettronico e devono mantenere una distanza minima di 500 metri dal 28enne.