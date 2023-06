Stanzione (Cgil): "Investire su giovani e lavoro"

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - Luca Stanzione è il nuovo segretario della Camera del Lavoro di Milano, dopo Massimo Bonini che ha dato una forte impronta al sindacato milanese, Stanzione – 36 anni – rappresenta la voglia di rinnovamento e la vocazione a rafforzare un rapporto con la città del lavoro. E’ un ”investimento esplicito, quando si parla di rinnovamento generazionale, indubbie le qualità politiche di relazione ed empatia. Mi aspetto che Milano sia un laboratorio e dia un contributo per sperimentare il cambiamento”, ha detto di lui Maurizio Landini.

Stanzione conosce bene la città anche perché ha guidato la Filt Cgil, il sindacato dei trasporti. “Uno degli obiettivi prioritari è l’accordo territoriale per recuperare l’inflazione. La contrattazione nazionale e quella di secondo livello vivono solo dove sono presenti le organizzazioni sindacali, in tutte le altre imprese c’è solo il contratto nazionale e l’area milanese è quella che produce il Pil più alto. Questo valore viene recuperato in parte con gli accordi aziendali ma dove non c’è i lavoratori ne pagano le conseguenze. L’accordo territoriale potrà permetterci di coprire con un salario integrato la gran parte de lavoratori”, spiega il segretario della Cgil milanese, che ha in mente le sacche di disagio e di povertà che attraversano anche il mondo del lavoro. “Il nuovo modello di sviluppo al quale pensiamo è più inclusivo, in grado di contrastare le diseguaglianze, Milano deve diventare una città attrattiva non solo per i grandi eventi ma per la qualità complessiva della vita. Non è un problema solo di Milano, certo, in tutte le capitali europee è così: caro affitti, l’inflazione che morde".