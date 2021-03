Stanzione (Filt Cgil): sciopero Amazon adesione al 90%, ora dialogo azienda-sindacati

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano – “Lo sciopero del comparto Amazon è stato un successo – spiega Luca Stanzione, segretario lombardo della Filt Cgil – con un’adesione in Lombardia del 90%, mentre a livello nazionale parliamo del 70-75%. Possiamo dire che oggi Amazon non ha consegnato pacchi”. I problemi sul tappeto sono molti, uno su tutti: l’azienda non accetta il dialogo col sindacato. “Besoz fa il democratico negli Usa ma in casa nostra veste i panni del colonialista. Amazon è quotidianamente impegnata in una lotta contro il sindacato. Ora abbiamo un nodo da sciogliere: probabilmente a breve la società aprirà tre nuovi magazzini in Lombardia, a Pioltello, Pavia, Cividate. Occorre trattare a livello nazionale, perché la partita è troppo importante e investe problemi complessi: dalla necessità di investire in formazione, all’analisi della viabilità, fino alla tutela dell’ambientale”. Amazon però è uno dei pochi grandi gruppi che assume e garantisce lavoro a tante persone. “Noi guardiamo con favore Amazon che cresce, a beneficio dei lavoratori – spiega il segretario della Filt Cgil – anche perché la frontiera del futuro parla sempre di più la lingua dell’e-commerce. Ma la crescita deve essere compatibile con la dignità dei lavoratori: socialmente compatibile. Ed in particolare in linea con le leggi del nostro paese. Noi non abbiamo mai favorito il boicottaggio in Amazon, perché è negativo per i lavoratori ma oggi occorre cambiare (e sarebbe opportuna una legge sulla rappresentanza). Serve una stagione di relazioni tra Amazon, i sindacati e i lavoratori, in grado di permetterci di discutere di diritti e salario, un beneficio anche per l’organizzazione del lavoro”, conclude Stanzione