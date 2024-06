Startcup Lombardia: la Regione sostiene la nascita di nuove imprese

Presentata oggi a Milano l’edizione 2024 di Startcup Lombardia, la competizione per start up sostenuta dalla Regione che dal 2016 ha visto nascere 41 imprese con un investimento regionale totale di 1,1 milioni di euro e 23 milioni di investimenti in ‘equity’ cumulati dalle neoimprese.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato regionale allo Sviluppo economico e Musa (Multilayered Urban Sustainability Action) in collaborazione con le Università e gli Incubatori Universitari lombardi, consente agli aspiranti imprenditori, spesso giovani, di proporre progetti che in molti casi si trasformano in realtà, offrendo un valore aggiunto all’economia lombarda in termini di innovazione, occupazione e indotto.







Il ruolo di Regione Lombardia a sostegno delle imprese

Per la nuova edizione, a fronte del successo ottenuto in questi anni, Regione Lombardia ha coinvolto in Startcup un maggior numero di Università, attivato una garanzia finanziaria di 250.000 euro per i vincitori del concorso e strutturato eventi, in programma a ottobre, per agevolare l’incontro tra startup e fondi di Venture Capital, oltre a una collaborazione fattiva sul tema con le Regioni che insieme alla Lombardia compongono l’alleanza dei ‘Quattro motori d’Europa’: Auvergne-Rhône-Alpes, Baden-Wurttemberg e Catalogna.

Guidesi: "La Lombardia continui ad essere la Casa delle Idee"

Startcup prevede anche premi e menzioni speciali che valorizzano le idee innovative in termini di sostenibilità ambientale e sociale, imprenditorialità femminile e sicurezza sul lavoro. Negli anni Startcup si è dimostrata una ricetta vincente per avviare nuove sfide insieme alle Università e aiutare la nascita di una nuova generazione di giovani imprenditori, che proprio nell’ecosistema ideale trovano l’ambiente adatto per esprimere potenzialità. L’ecosistema lombardo – ovvero le istituzioni con capo la Regione, università, enti e associazioni di categoria - si muove all’unisono mettendosi a disposizione dell'ingegno degli imprenditori e della competenza dei lavoratori. "Vogliamo che la Lombardia continui a essere la ‘Casa delle Idee’, - ripete spesso l'assessore alle imprese Guido Guidesi - terra di opportunità per tutti coloro i quali vogliono giocarsi la propria sfida, e magari vincerla con l'aiuto di una Regione che punta sul rafforzare la cultura dell’autoimprenditorialità".

Accanto a Startcup, la Regione sta portando avanti altre iniziative per supportare le startup, come quella al MIND – Milano Innovation District, dove è attivo l’acceleratore di imprese 'Berkeley SkyDeck Europe - Milano' per accompagnare la crescita dei nuovi progetti e garantire anche il collegamento con operatori finanziari qualificati: nei primi due anni e mezzo di attività sono state selezionate 36 startup tra le 3.335 candidature arrivate da tutto il mondo, che hanno generato 5,2 milioni di euro di investimenti diretti e 4,3 milioni di euro tra investitori esterni e grant.

Regione Lombardia e lo strumento "Nuova Impresa"

Riscuote un grande successo anche lo strumento denominato ‘Nuova Impresa’, voluto dall’assessore allo Sviluppo economico per sostenere concretamente le nuove imprese grazie a uno stanziamento regionale di oltre 15 milioni di euro che ha generato investimenti privati pari a circa 36 milioni di euro: col contributo di questa misura sono nate 2.180 nuove attività, tra imprese e lavoratori autonomi. La Lombardia guarda al futuro anticipando i tempi e scommettendo su innovazione, progresso e occupazione.