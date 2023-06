Alberto Stasi fuori dal carcere: le immagini in esclusiva su Telelombardia

Questa sera, giovedì 1 giugno, nel corso della trasmissione “Iceberg Lombardia” condotta da Marco Oliva alle 20.30 su Telelombardia andranno in onda le immagini inedite di Alberto Stasi che lascia il carcere per recarsi al lavoro esterno. Alberto Stasi, dal dicembre 2015, è in carcere a Bollate per scontare la condanna a 16 anni per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi.

Stasi ha il fine pena nel 2030, ma per buona condotta con lo scomputo di 45 giorni di liberazione anticipata ogni 6 mesi lo può anticipare nel 2028, con possibilità di chiedere l'affidamento in prova dal 2025.

Stasi svolge mansioni contabili e amministrative

Ogni mattina presto, come testimoniano le immagini che saranno trasmesse da Telelombardia, Stasi esce dal carcere di Bollate e sale su una automobile scura guidata da una donna che lo accompagna sul posto di lavoro dove presta attività di contabile.

Le uniche dichiarazioni di Stasi alle telecamere sono state: “non posso parlare, ho delle trascrizioni da rispettare”