Stefano Boeri dialoga con Edi Rama live su Instagram Triennale

Edi Rama, il cui gesto di inviare 30 medici albanesi specializzati a aiutare la sanità italiana ha destato una grande emozione. Stefano Boeri, che da tempo lavora con il suo studio in Albania e ha firmato il nuovo piano regolatore di tirana, chiederà a Rama di raccontare le ragioni della sua generosità verso l'Italia, ulteriore conferma della vicinanza tra due popoli fratelli, divisi da uno stretto lembo di mare. Ma soprattutto oggi in diretta Rama parlerà della sua idea di Europa, un'Europa che ha di recente rifiutato l'ingresso nella comunità di Albania e Macedonia e che oggi sembra frenata dagli egoismi nazionali. Un'europa che Edi Rama ha invece auspicato dicenti una federazione di Paesi coraggiosi, capaci di affrontare e vincere insieme la più grande sfida dopo la seconda guerra mondiale.

Triennale Decameron è un progetto di Triennale Milano sviluppato a partire dallo spunto del Decamerone di Giovanni Boccaccio, che narra di un gruppo di giovani che nel 1348 per dieci giorni si trattengono fuori da Firenze per sfuggire alla peste nera e a turno si raccontano delle novelle per trascorrere il tempo. Tutte le “novelle” di Triennale Decameron saranno trasmesse in diretta sul canale Instagram di Triennale. Tutti i giorni alle 17.00.