#Steminthecity: 115 eventi in streaming

Milano – È stata presentata oggi la maratona di #Steminthecity 2021: tre giorni, dal 21 al 23 aprile, in cui attraverso la piattaforma steminthecity.eu è possibile accedere a oltre 155 eventi gratuiti per conoscere il mondo delle discipline STEM con laboratori, interviste, testimonianze e webinar. L’iniziativa del Comune di Milano - organizzata in collaborazione con importanti realtà del settore pubblico e privato e con il supporto delle Nazioni Unite - per promuovere l’accesso ai percorsi di studio e alle professioni tecnico-scientifiche, giunge quest’anno alla sua quinta edizione. Un percorso iniziato nel 2017 con eventi diffusi in tutto il territorio metropolitano e che lo scorso anno, in seguito all'emergenza sanitaria, è diventato digitale. Una necessità di cui la manifestazione ha fatto virtù, riuscendo, anche grazie alle partnership attivate, ad andare oltre i confini cittadini e rendendo disponibile i suoi contenuti a chiunque, in qualunque luogo.

L’edizione di quest’anno, dal titolo “Naturalmente STEM. Per un futuro sostenibile e digitale”, pone l’accento su due tematiche centrali per la società: da un lato la rivoluzione digitale che sta investendo tutti i settori produttivi e tutti gli ambiti della nostra vita e dall’altro l’ambiente che siamo chiamati a proteggere per garantire il benessere nostro e delle generazioni future. In questo contesto si inserisce la collaborazione con l’Università Milano-Bicocca con ‘Il Bosco delle STEM’ – un laboratorio per la formazione di nuovi scienziati e scienziate: per ogni classe che parteciperà a un evento della manifestazione sarà piantato un albero che favorirà lo sviluppo dell’area verde del Bosco.

“Abbiamo iniziato questo percorso cinque anni fa e siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti, nonostante i forti cambiamenti che la nostra società ha vissuto nell’ultimo anno - ha affermato Roberta Cocco, assessora alla Trasformazione digitale e ai Servici civici del Comune di Milano -. Grazie alle sinergie con il nostro ecosistema di partner, siamo riusciti a coinvolgere moltissime scuole di Milano e Città Metropolitana e nel resto d’Italia. I 155 eventi della Maratona e tutti gli appuntamenti del Mese delle STEM sono la testimonianza di come le nuove tecnologie digitali siano considerate fattori positivi e abilitanti per una società inclusiva e senza stereotipi. La sfida più importante di questo tempo è la sostenibilità: per raggiungere l’obiettivo di una società che si prende davvero cura dell’ambiente che la circonda abbiamo bisogno di giovani generazioni di scienziati e scienziate e del contributo fondamentale dell’innovazione”. Momento centrale della Maratona delle STEM è la Celebration Conference, in diretta online sul sito di STEMintheCity il 22 aprile alle 11.00, con la partecipazione di testimonial d’eccezione che ispireranno studentesse e studenti con le loro storie di coraggio e determinazione che hanno permesso loro di raggiungere obiettivi ambiziosi in settori diversi. L’evento è condotto da Michela Coricelli, giornalista della TGR Lombardia Rai e lo streaming è a cura del Centro di Produzione Tv Rai di Milano.

Tra gli ospiti: Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, Dominique Meyer, Sovrintendente Teatro alla Scala, Elena Bonetti, Ministra per le pari opportunità e la famiglia della Repubblica Italiana, Vittorio Colao, Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione, Cristina Messa, Ministra Università e Ricerca, Alessio Boni, attore italiano, Ilaria Capua, scienziata e virologa, Maria Chiara Carrozza, Presidente CNR, Laura Faoro, flautista e performer, Federica Gasbarro, attivista e scrittrice, Anna Grassellino, Senior Scientist, Director of the SQMS DOE National Quantum Information Science Research Center, Ayanna Howard, esperta di robotica, Preside del College of Engineering, Ohio State University, Giovanna Iannantuoni, Rettrice dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Francesca Mondanelli, Responsabile Funzione Attuariale, Generali Italia, Francesca Nuzzo, Advanced Analytics, Generali Italia, Arianna Ortelli, CEO & Co-Founder, NOVIS GAMES, Fabio Peri, Conservatore, Civico Planetario di Milano, Linda Raimondo, giovane studentessa di fisica, aspirante astronauta, Giada Zhang, CEO at Mulan Group | Making fresh ready-to-eat Asian food | Founder. I numerosi appuntamenti si rivolgono sia al mondo della scuola che ai genitori e alla cittadinanza e sono tre i filoni tematici per distinguere le attività formative: STEM & DIGITAL, SOSTENITIBILITÀ e PEOPLE.